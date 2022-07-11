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Пушков: из-за антироссийских санкций ФРГ "рубит сук, на котором сидит"

Политика

Из-за плановой остановки на техобслуживание газопровода "Северный поток" промышленность в Германии может рухнуть. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, Берлин может потерять "главный козырь" из-за санкций против России.

Пушков: из-за антироссийских санкций ФРГ "рубит сук, на котором сидит"

Как подчеркнул политик, поддерживая санкционную политику Запада, ФРГ делает хуже только себе.

"Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь всё время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведёт немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий", — заявил Пушков. — Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причём рубить упорно и безрассудно".

По словам Пушкова, экс-канцлер Германии Ангела Меркель пыталась сохранить дипломатические отношения с Москвой и вопреки Западу стремилась усилить промышленность в стране за счёт газопровода "Северный поток — 2".

Ранее стало известно, что "Северный поток" остановили по причине техобслуживания с 11 по 21 июля. Однако западные производители испугались, что газопровод могут не запустить, что станет ударом по сфере промышленности.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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