Из-за плановой остановки на техобслуживание газопровода "Северный поток" промышленность в Германии может рухнуть. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, Берлин может потерять "главный козырь" из-за санкций против России.
Как подчеркнул политик, поддерживая санкционную политику Запада, ФРГ делает хуже только себе.
"Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь всё время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведёт немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий", — заявил Пушков. — Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причём рубить упорно и безрассудно".
По словам Пушкова, экс-канцлер Германии Ангела Меркель пыталась сохранить дипломатические отношения с Москвой и вопреки Западу стремилась усилить промышленность в стране за счёт газопровода "Северный поток — 2".
Ранее стало известно, что "Северный поток" остановили по причине техобслуживания с 11 по 21 июля. Однако западные производители испугались, что газопровод могут не запустить, что станет ударом по сфере промышленности.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.