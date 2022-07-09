Дмитрий Медведев: одна из целей уже достигнута — с Россией считаются как с СССР

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что с Россией стали считаться как с Советским Союзом, а в "чём-то и серьёзнее".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели спецоперации — защита граждан Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины — будут достигнуты.

Однако есть ещё одна задача, которая, по словам Медведева, уже решена: "С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций".

Он отметил, что ещё недавно всё было иначе. "Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу "семёрки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран", — написал Дмитрий Медведев в своём telegram-канале.

"Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше", — отметил зампред Совбеза РФ.

"Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия", — резюмировал Дмитрий Медведев.

В последнее время заместитель секретаря Совета безопасности России неоднократно весьма жёстко высказывался относительно политики западных государств в отношении России.

Недавно, в ходе Петербургского международного юридического форума, Дмитрий Медведев выразил надежду, что западные политики смогут осознать собственные ошибки и "просто покаяться в собственной глупости".

По его словам, политика западных государств привела к взрывному росту инфляции, продовольственному кризису, увеличению количества бедных людей.

Стоит ещё отметить, что Дмитрий Медведев возглавляет "Единую Россию", у которой конституционное большинство в Госдуме. Так что его заявления — это заявления не только заместителя секретаря Совбеза, но и лидера крупнейшей политической партии страны.