Москва подготовила жёсткие ответные меры Литве и ЕС за блокаду Калининграда

Россия подготовила жёсткие ответные меры в отношении Литвы и Евросоюза за блокировку транзита в Калининград и, если в течение ближайшего времени ситуация не нормализуется, тоо они будут введены.
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила официальный представитель нашего МИД, в России пока ещё ждут от Брюсселя и Вильнюса «единственно правильного решения» о беспрепятственном транзите грузов в российский эксклав.
"Ждать до бесконечности мы не будем. Решение проблемы слишком затянулось. <… > наши экономоператоры уже несут убытки из-за введённых литовцами незаконных рестрикций. ", - пишет Мария Захарова.
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