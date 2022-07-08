Москва подготовила жёсткие ответные меры Литве и ЕС за блокаду Калининграда

Россия подготовила жёсткие ответные меры в отношении Литвы и Евросоюза за блокировку транзита в Калининград и, если в течение ближайшего времени ситуация не нормализуется, тоо они будут введены.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметила официальный представитель нашего МИД, в России пока ещё ждут от Брюсселя и Вильнюса «единственно правильного решения» о беспрепятственном транзите грузов в российский эксклав.

"Ждать до бесконечности мы не будем. Решение проблемы слишком затянулось. <… > наши экономоператоры уже несут убытки из-за введённых литовцами незаконных рестрикций. ", - пишет Мария Захарова.