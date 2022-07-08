Путину доложили о "пиратстве Польши" и предложили эмбарго на её товары

Фракция партии "Новые люди" в Госдуме предложила ввести эмбарго на товары, которые производятся в Польше. Причём речь идёт не только о продукции польских компаний, но и транснациональных корпораций, чьи производства располагаются в этой стране.

Эта инициатива была предложена накануне в ходе встречи президента России с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. По словам руководителя фракции "Новые люди" Алексея Нечаева, польские власти попросту отобрали бизнес у около пятидесяти российских компаний.

"Но интересно, что одновременно с официальной частью таких нападок на нас, такого пиратского разбоя они ввели ещё неофициальные. Есть тоже несколько компаний, которые хорошо продавали свои товары в Польше, все сети им отказывают, не оплачивают уже поставленные товары. Пиратство идёт не только на уровне государства, но и на уровне хозяйственных субъектов. Это, наверное, какой-то англосаксонский ДНК и в Польше тоже поселился", — отметил Нечаев.

Он отметил, что в Польше расположены площадки многих транснациональных корпораций из недружественных стран, где производятся товары для всего Содружества независимых государств. "… как сказал бы Глеб Жеглов, у них "лежбище" этих производственных площадок", — подчеркнул депутат.

Нечаев предложил объявить эмбарго на товары, произведённые в Польше, "по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся".

"Мы такой список готовы подготовить также с Минпромторгом, другими профильными министерствами, если в целом время этой идеи пришло или, может быть, скоро подойдет", — отметил Алексей Нечаев.

Стоит заметить, что на днях в Варшаве объявили о планах ввести ограничения против ещё двухсот российских и белорусских предприятий и физических лиц.

По данным МВД Польши, в санкционный список включено 49 позиций, "охватывающих 15 физических лиц и 34 хозяйствующих субъекта". В ведомстве заявили, что "эти организации зачастую характеризуются сложной структурой капитала, в которой российский или белорусский капитал обычно составляет лишь часть акций".

При этом стоит отметить, что это именно польских список, а не список Евросоюза. И стоит напомнить, что власти Польши декларируют приверженность к самым жёстким санкциям в отношении России.

Так, Варшава объявила об отказе от импорта из России угля, нефти и природного газа. Впрочем, есть большие основания полагать, что значительную часть энергоресурсов российского происхождения — тот же газ — польские компании закупают в других странах. Например, в Германии.