Сенаторы приняли решение запретить послу Великобритании посещать здание Совета Федерации Российской Федерации.

Это следует из голосования, сообщил журналист Сергей Колясников.

"Ну начнём с того, что вообще непонятно, за каким бесом нам послы недружественных государств на подобных мероприятиях. Причем не только британские, но и все остальные? Или мы так искренне верим в непоколебимость наших граждан в отношении той же вербовки? Надо вычищать всю это плесень отовсюду, не только в Москве. Дипломатам, например, той же Болгарии в России вообще делать нечего. И так по всем", — пишет публицист в своём аккаунте мессенджера.