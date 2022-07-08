Сенаторы приняли решение запретить послу Великобритании посещать здание Совета Федерации Российской Федерации.
Это следует из голосования, сообщил журналист Сергей Колясников.
"Ну начнём с того, что вообще непонятно, за каким бесом нам послы недружественных государств на подобных мероприятиях. Причем не только британские, но и все остальные? Или мы так искренне верим в непоколебимость наших граждан в отношении той же вербовки? Надо вычищать всю это плесень отовсюду, не только в Москве. Дипломатам, например, той же Болгарии в России вообще делать нечего. И так по всем", — пишет публицист в своём аккаунте мессенджера.
Напомним, ранее российскому послу в Британии Андрею Келину и другим дипломатам РФ запретили посещать здание английского парламента до особого уведомления.
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