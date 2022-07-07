Спикер Госдумы Володин об отставке Джонсона: "Клоун уходит"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ушедшего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона клоуном и покровителем президента Украины Владимира Зеленского.

В четверг, 7 июля Джонсон объявил о том, что покидает пост премьера и руководителя Консервативной партии Великобритании.

"Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост", — сообщил председатель нижней палаты российского парламента.

Также Володин отметил, что Джонсон стоит за обстрелами мирных российских городов — Белгорода и Курска.

Ранее в Британии разразился правительственный кризис, в результате чего из кабмина ушли около 50 человек. После этого Джонсон заявил, что уходит в отставку.