Малинкович: в России надо вернуть ответственность за паникёрство

В российское законодательство предложили ввести ответственность за распространение слухов и паники.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу партии "Коммунисты России” Сергея Малинковича.

Он отметил, что соответствующий указ под названием "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения”, был издан в СССР 81 год назад, 6 июля 1941 года, после начала Великой Отечественной.

"Надо вернуть ответственность за паникёрство. Можно там ничего не менять практически — кроме даты и органа, который примет указ или распоряжение”, — говорит председатель партии.

Малинкович подчеркнул, что всё это обязательно вызовёт положительный отклик у граждан РФ.

"На мой взгляд, население воспримет это очень позитивно — такая норма является законотворческой”, — подытожил глава "Коммунистов России”.