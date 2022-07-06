В российское законодательство предложили ввести ответственность за распространение слухов и паники.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу партии "Коммунисты России” Сергея Малинковича.
Он отметил, что соответствующий указ под названием "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения”, был издан в СССР 81 год назад, 6 июля 1941 года, после начала Великой Отечественной.
"Надо вернуть ответственность за паникёрство. Можно там ничего не менять практически — кроме даты и органа, который примет указ или распоряжение”, — говорит председатель партии.
Малинкович подчеркнул, что всё это обязательно вызовёт положительный отклик у граждан РФ.
"На мой взгляд, население воспримет это очень позитивно — такая норма является законотворческой”, — подытожил глава "Коммунистов России”.
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