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Малинкович: в России надо вернуть ответственность за паникёрство

Политика

В российское законодательство предложили ввести ответственность за распространение слухов и паники.

Малинкович: в России надо вернуть ответственность за паникёрство

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу партии "Коммунисты России” Сергея Малинковича.

Он отметил, что соответствующий указ под названием "Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения”, был издан в СССР 81 год назад, 6 июля 1941 года, после начала Великой Отечественной.

"Надо вернуть ответственность за паникёрство. Можно там ничего не менять практически — кроме даты и органа, который примет указ или распоряжение”, — говорит председатель партии.

Малинкович подчеркнул, что всё это обязательно вызовёт положительный отклик у граждан РФ.

"На мой взгляд, население воспримет это очень позитивно — такая норма является законотворческой”, — подытожил глава "Коммунистов России”.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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