Ни о каком НАТО речи не может идти, пока на Украине живы люди, которые могли бы выбрать присоединение к России.
Об этом в видеоблоге сообщила националистка, русофобка и экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион.
"Почему мы никак не можем вступить в НАТО? Потому что у нас много внутренних проблем, в отличие от Швеции и Финляндии… Эти проблемы в голове... В Московии зарегистрировали закон, что присоединение Украины будет происходить на основании того, что определённая часть населения считает себя принадлежащими к московской культуре", — сообщает бывший нардеп.
Именно поэтому НАТО им "не светит" убеждена Фарион.
"У нас в государстве реально есть определенная часть "хомо советикусов", которые считают себя принадлежащими к московской культуре, с их языком, с их желанием слушать московские песни и так далее", — отметила украинка.
По её словам, НАТО всегда относилось к Незалежной как к буферу между РФ и Европой, поскольку там это выгодно.
"Но так не будет, если мы, украинцы, претерпим ментальные перемены и осознаем себя самодостаточным этнонациональным организмом, а не каким-то отростком от московской культуры, которая культурой никогда не была", — подытожила Фарион.
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