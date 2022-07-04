Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что передал в правительство России и в Администрацию президента страны проект ответных мер на блокаду Литвы в отношении региона.
Как подчеркнул Алиханов, речь идёт о мерах "разного характера" в отношении Вильнюса.
"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", — пояснил губернатор области "Ведомостям". — Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы".
Какие конкретно меры предлагает правительство региона, губернатор не уточнил, но подчеркнул, что огласит ряд механизмов, "если необходимость их принятия будет 100%".
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