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В Калининграде подготовили ответ для Литвы за блокаду региона

Политика

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что передал в правительство России и в Администрацию президента страны проект ответных мер на блокаду Литвы в отношении региона.

Как подчеркнул Алиханов, речь идёт о мерах "разного характера" в отношении Вильнюса.

"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", — пояснил губернатор области "Ведомостям". — Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы".

Какие конкретно меры предлагает правительство региона, губернатор не уточнил, но подчеркнул, что огласит ряд механизмов, "если необходимость их принятия будет 100%".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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