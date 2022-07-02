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Полянский: исключить РФ из Совбеза ООН можно, только распустив организацию

Политика

Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно, только если организацию "распустят" и создадут заново, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: исключить РФ из Совбеза ООН можно, только распустив организацию

Как подчеркнул первый зампостпреда, призывы Киева об исключении РФ, не выдерживают никакой критики. Кроме того, по мнению Полянского, это попытка Украины "раскачать" Совбез ООН в собственных интересах.

"Показать им, что "вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях", то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается", — пояснил политик в эфире "Соловьёв Live".

Как уточнил Полянский, подобными заявлениями Киев лишь "сотрясает воздух" без какой-либо аргументации своих предложений. Первый зампостпреда подчеркнул, что вся политика украинских властей в отношении России в Совбезе ООН заключается лишь в том, что якобы Москва "просто недостойна находиться" в организации.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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