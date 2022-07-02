Пушков о заявлениях Мельника: Запад проглатывает агрессивную ересь Киева

Западный мир "проглатывает агрессивную ересь", которую несёт посол Украины в Германии Андрей Мельник, заявил сенатор Алексей Пушков. Политик уточнил, что "в шоке" от нацистских заявлений представителя Киева не только Израиль, но и другие страны.

Как подчеркнул сенатор, заявления украинского посла, не что иное, как "олицетворение дипломатии" Незалежной.

"Лицо украинской "дипломатии" во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны", — прокомментировал российский политик заявления Мельника.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что немцы жёстко раскритиковали украинского посла за то, что тот пытался оправдать националиста Степана Бандеру* и, более того, назвал его "борцом за свободу".

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).