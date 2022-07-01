В Госдуме посоветовали Германии просить США о снятии транзита в Калининград

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал Pravda.Ru требование Германии к Литве снять запрет на транзит в Калининград.

"В этой ситуации Германия должна просить США повлиять на Литву, чтобы она сняла санкции. Берлин очень хорошо понимает, что Россию нельзя долго дразнить, потому что если перейти грань дозволенного, то тогда мало не покажется", — заявил депутат.

Он выразил надежду, что благоразумие восторжествует, и Вильнюс разблокирует транзит в Калининград, а европейские страны отменят санкции.

"Но, конечно, мы никогда не будем так искренне доверять, как мы это делали до недавнего времени, и выстраивать отношения исключительно на доверии. Доверия к этим странам нет. Но как бы там ни было, мы все в одном космическом корабле", — отметил Выборный.

Ранее Германия потребовала, чтобы Литва как можно скорее сняла запрет на транзит товаров в Калининградскую область, сообщает Spiegel, ссылаясь на свои источники.