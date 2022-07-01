Политолог: Путин не взял в руки письмо от Зеленского из-за опасности отравления

Политолог Сергей Марков убеждён, что президент России Владимир Путин не будет брать в руки письмо от украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Москву из Киева и передал Путину послание от Зеленского.

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что российский лидер не стал бы брать в руки записку от Зеленского.

"Что я точно знаю: письмо, переданное Зеленским, Путин в руки не возьмёт, опасаясь, что оно может быть отравлено", — сказал Марков в беседе с изданием "ПолитРоссия".

По его словам, Путин не берёт в руки предметы от посторонних лиц. Марков признался, что когда-то подарил президенту книгу, но российский лидер не взял её в руки, однако поблагодарил за подарок.

Если Зеленский что-то и написал Путину, то эти слова были согласованы с США, поэтому послание вряд ли достойно внимания, отметил политолог.