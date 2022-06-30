Путин назвал зрелище обнажённых лидеров G7 "отвратительным"

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы лидеры "Большой семёрки" разделись, то это было бы отвратительным зрелищем".

В Германии 26-28 июня проходил саммит G7, на котором британский премьер-министр Борис Джонсон спросил, нужно ли лидерам стран раздеться, чтобы выглядеть "круче, чем Путин". Канадский премьер Джастин Трюдо поддержал инициативу и предложил устроить "показ верховой езды с голым торсом", намекая на фотографии Путина с голым торсом на лошади.

"Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище", — сказал российский лидер после Каспийского саммита, который состоялся 29 июня в Ашхабаде (Туркменистан).

Президент России посоветовал лидерам G7 отказаться от вредных привычек и заняться спортом, чтобы "всё было гармонично".