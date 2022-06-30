Советский офицер оценил оставление острова Змеиный армией РФ

Экс-полковник ВС СССР назвал две настоящие причины оставления армией острова Змеиный и прокомментировал официальные заявления Минобороны России.

"Я вижу несколько причин ухода России с острова Змеиный", — поделился с Pravda.Ru полковник в отставке Илья С.

"Первая. Официальные лица правы — скоро в мире грянет продуктовый кризис такой мощи, что в некоторых странах начнется настоящий голод. Теперь в этом уже не смогут обвинить Россию, а вот если Украина не снимет мины и не откроет этим акваторию — её обвинять в этом голоде будут", — считает офицер.

Он также добавил, что теперь Россия имеет "плюс в карму" за добрую волю.

"Вторая. Мы взяли остров Змеиный и бились за него, выполняя определённые задачи в акватории. Сейчас по острову работают ракеты, в том числе, видимо, натовские. Держать там гарнизон и вооружение, ПВО — это терять людей и технику, а ещё решать вопросы подвоза вооружения под огнём. Зато есть возможность не давать ВСУ высадиться на остров, занять его и начинать оттуда "лупить" по Крыму и кораблям в акватории — сбивая и топя всё, что к нему будет приближаться. Это выгодная тактика", — заключил он.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение экспертов о причинах оставления острова Змеиный — "непотопляемого авианосца" и легендарного "хранилища" щита Ахиллеса.