В Госдуме заявили о праве генпрокурора РФ лишать СМИ лицензии на 3 месяца

Зампредседателя комитета Госдумы информационной политике Олег Матвейчев прокомментировал Pravda.Ru инициативу лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения.

"Это известный уже законопроект, который давно обсуждался. Сейчас он был принят во втором чтении. Раньше вообще предполагалось лишать лицензии сразу за недостоверную информацию. Сейчас смягчили по просьбе журналистов эту ситуацию и решили лишать на три месяца до исправления ситуации", — заявил Матвейчев.

По его словам, генпрокурор РФ или его заместитель будут решать, какую информацию считать недостоверной. Они же будут направлять в Роскомнадзор запросы с требованием прекратить вещание СМИ, опубликовавшего заведомо ложную информацию.

"Если у вас сомнения в достоверности той или иной информации, вы лучше её не публикуйте от греха подальше", — сказал депутат.

Ранее в профильном комитете Госдумы РФ по информполитике подготовили поправку, которая позволит лишать средства массовой информации лицензии на срок до трех месяцев за распространение противоправной, опасной, недостоверной информации. После устранения нарушений СМИ сможет продолжить деятельность.