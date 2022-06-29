Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Симоньян раскритиковала "Гоголь-центр" за спектакль "Я не участвую в войне"
Серебренников о закрытии "Гоголь-центра": За позицию. За честность
Турция развернула российские С-400 для защиты от Греции
Собчак о раскаянии Евгения Миронова: "Принял условия и поехал в Мариуполь"
Naval News: Россия ответила "Балом" и "Бастионом" на блокаду Калининграда
Матвейчук: "Под Лисичанском — каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУ"
Посол Украины в Берлине Мельник назвал Бандеру "борцом за свободу"
Оборона ВСУ в Новотошковке прорвана благодаря ТОС “Солнцепёк”
Минобороны РФ о планах ВСУ: “Приказ спалить Авдеевку дотла”

В Госдуме заявили о праве генпрокурора РФ лишать СМИ лицензии на 3 месяца

Политика

Зампредседателя комитета Госдумы информационной политике Олег Матвейчев прокомментировал Pravda.Ru инициативу лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения.

В Госдуме заявили о праве генпрокурора РФ лишать СМИ лицензии на 3 месяца

"Это известный уже законопроект, который давно обсуждался. Сейчас он был принят во втором чтении. Раньше вообще предполагалось лишать лицензии сразу за недостоверную информацию. Сейчас смягчили по просьбе журналистов эту ситуацию и решили лишать на три месяца до исправления ситуации", — заявил Матвейчев.

По его словам, генпрокурор РФ или его заместитель будут решать, какую информацию считать недостоверной. Они же будут направлять в Роскомнадзор запросы с требованием прекратить вещание СМИ, опубликовавшего заведомо ложную информацию.

"Если у вас сомнения в достоверности той или иной информации, вы лучше её не публикуйте от греха подальше", — сказал депутат.

Ранее в профильном комитете Госдумы РФ по информполитике подготовили поправку, которая позволит лишать средства массовой информации лицензии на срок до трех месяцев за распространение противоправной, опасной, недостоверной информации. После устранения нарушений СМИ сможет продолжить деятельность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS

Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.

360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS
Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ
Силовые структуры
Мирошник: треть боевиков ВСУ сдалась в плен в пригороде Лисичанска
Силовые структуры
В Донбасс прибыли новые партии САУ "Пион" ВС РФ для ликвидации укрепрайонов ВСУ
Людмила Черткова Перфоманс Зеленского в Совбезе ООН не вызвал прежнего восторга Людмила Черткова Любовь Степушова Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа Любовь Степушова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Кедми заявил о возможном участии ВС Белоруссии в СВО на Украине
Силовые структуры
Коротченко призвал полностью парализовать железнодорожную инфраструктуру Украины
Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду
Прибалтика
Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду
Последние материалы
Симоньян раскритиковала "Гоголь-центр" за спектакль "Я не участвую в войне"
Серебренников о закрытии "Гоголь-центра": За позицию. За честность
Турция развернула российские С-400 для защиты от Греции
Собчак о раскаянии Евгения Миронова: "Принял условия и поехал в Мариуполь"
Naval News: Россия ответила "Балом" и "Бастионом" на блокаду Калининграда
Астролог: Овнам следует есть острую пищу, а Водолеям нельзя пить кофе
Матвейчук: "Под Лисичанском — каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУ"
Посол Украины в Берлине Мельник назвал Бандеру "борцом за свободу"
Оборона ВСУ в Новотошковке прорвана благодаря ТОС “Солнцепёк”
Минобороны РФ о планах ВСУ: “Приказ спалить Авдеевку дотла”
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников