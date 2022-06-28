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Песков: боевые действия можно закончить до завтра, был бы дан приказ Зеленского

Политика

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хочет прекратить военные действия до наступления холодов, заявив, что это можно сделать до завтрашнего дня, был бы дан приказ.

"Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия РФ. И всё может закончиться. Остальное — это уже размышления главы украинского государства", — отметил он.

Ранее Зеленский, обращаясь к лидерам G7, заявил, что хочет, чтобы боевые действия на Украине закончились до наступления зимы.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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