Спортсмен и общественный деятель Дмитрий Носов в интервью Вячеславу Манучарову рассказал о западном финансировании блогеров в РФ.
Он подчеркнул, что на "предателей было потрачено огромное количество денег".
"Когда стали известны масштабы произошедшего, "все взбесились”, — отметил Носов.
По его словам, было раскрыто прямое финансирование. 52 блогера, получавшие деньги от фондов США и ЕС, целенаправленно занимались "развитием демократии” в России.
Только рэпер Моргенштерн* получил гигантские суммы.
"На него было потрачено миллионы. Из бутылки воды сделали звезду”, — заявил Носов.
Он убежден, что сейчас не время критиковать руководство страны.
"Совершенно недопустимо плевать в спину армии”, — подытожил олимпийский призёр.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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