Дмитрий Носов: 52 российских блогера напрямую получали деньги с Запада

Спортсмен и общественный деятель Дмитрий Носов в интервью Вячеславу Манучарову рассказал о западном финансировании блогеров в РФ.

Он подчеркнул, что на "предателей было потрачено огромное количество денег".

"Когда стали известны масштабы произошедшего, "все взбесились”, — отметил Носов.

По его словам, было раскрыто прямое финансирование. 52 блогера, получавшие деньги от фондов США и ЕС, целенаправленно занимались "развитием демократии” в России.

Только рэпер Моргенштерн* получил гигантские суммы.

"На него было потрачено миллионы. Из бутылки воды сделали звезду”, — заявил Носов.

Он убежден, что сейчас не время критиковать руководство страны.

"Совершенно недопустимо плевать в спину армии”, — подытожил олимпийский призёр.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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