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Во Франции заявили об "унижении" Макрона Москвой после захвата САУ Caesar

Политика

Политик-голлист из Франции Флориан Филиппо заявил об "унижении" главы государства Эммануэля Макрона после новости о потере украинской армией САУ Caesar.

Во Франции заявили об "унижении" Макрона Москвой после захвата САУ Caesar

Напомним, эти самоходные артиллерийские установки предоставлены ВСУ Парижем.

"Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!" — сообщает РИА Новости ссылаясь на пост политика в соцсети.

"Уралвагонзавод" у себя в аккаунте мессенджера ранее просил французского политика Режиса Кастельно поблагодарить Макрона за захваченные во время российской спецоперации самоходные пушки. Работники предприятия тогда написали, что "эти САУ хоть и не супер, но в хозяйстве пригодятся". На заводе пообещали разобрать установки от концерна Nexter.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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