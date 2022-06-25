Во Франции заявили об "унижении" Макрона Москвой после захвата САУ Caesar

Политик-голлист из Франции Флориан Филиппо заявил об "унижении" главы государства Эммануэля Макрона после новости о потере украинской армией САУ Caesar.

Напомним, эти самоходные артиллерийские установки предоставлены ВСУ Парижем.

"Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!" — сообщает РИА Новости ссылаясь на пост политика в соцсети.

"Уралвагонзавод" у себя в аккаунте мессенджера ранее просил французского политика Режиса Кастельно поблагодарить Макрона за захваченные во время российской спецоперации самоходные пушки. Работники предприятия тогда написали, что "эти САУ хоть и не супер, но в хозяйстве пригодятся". На заводе пообещали разобрать установки от концерна Nexter.