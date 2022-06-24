Медведев напомнил Бербок о 700 тысячах погибших при блокаде Ленинграда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Москва использует голода в качестве оружия.

"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек", — написал Медведев в соцсетях.

После начала спецоперации на Украине Запад начал обвинять Россию в том, что она якобы мешает экспорту украинского зерна, создавая угрозу продовольственного кризиса в мире. В Кремле не раз опровергали подобные претензии и объясняли, что Киев сам создал преграды для вывоза зерна: сначала украинские военные подожгли суда с продовольствием в порту Мариуполя, потом заминировали акваторию Чёрного моря.

В пятницу, 24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить беспрепятственную перевозку зерна с территории Украины, однако для этого Киев должен разминировать порты.