Хазин: территория от Сум до Одессы не должны принадлежать Украине

Политолог и экономист Михаил Хазин рассказал, какие территории нынешней Украины не должны ей принадлежать.

Незалежная сейчас состоит из частей, которые к истории Украины абсолютно никакого отношения не имели, сообщил эксперт.

"Украина никогда не была самостоятельным государством. Сегодняшнее государство Украина состоит из частей, которые к украинской истории никакого отношения никогда не имели. Сумы основаны Россией, Харьков основан Россией. Вся эта территория Новороссии, от Сум, дуга до Одессы, к украинской истории никакого отношения никогда не имела", — рассказывает аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, Львов — был русский город 800 лет назад, с тех пор он никогда не вписывался в рамки украинской культуры.

Задача РФ сегодня состоит в том, чтобы на территории, которую сегодня занимает Украина, больше никогда не было русофобии, подытожил Хазин.