МИД РФ: Греция больше не безопасна для российских граждан

В Греции регистрируется все больше и больше случаев дискриминации и агрессии в отношении россиян.

Об этом сообщил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, отметив, что эта страна больше не безопасна для российских граждан:

"Были случаи избиений, в том числе в отношении детей, и жертвы нуждались в лечении в больнице после нападений. Греческие банки часто поддерживают незаконные ограничительные меры Европейского Союза и блокируют счета россиян по национальным причинам".

Пилипсон утверждает, что российское диппредставительство в Греции ежедневно получает жалобы от россиян на нарушение их прав и интересов и передает информацию российским правоохранительным органам. Дипломат пояснил, что из-за сокращения дипломатического представительства возможности консульской поддержки были сильно ограничены, и официальные запросы часто оставались без ответа. Россиянам он порекомендовал "иметь это в виду" и "в случае чего" обращаться к местным правоохранителям.

По словам дипломата, дискриминация и агрессия были вызваны "непрекращающейся антироссийской риторикой греческих чиновников и распространением дезинформации о событиях на Украине в местных СМИ".

После начала российской спецоперации на Украине Греция как член ЕС присоединилась к санкциям против России:

заблокировала свое воздушное пространство для российских самолетов,

поддерживает Украину в военном отношении: в начале июня Афины сообщили, что доставили в Киев "невероятное количество" оружия, включая бронетехнику, переносные зенитно-ракетные комплексы и боеприпасы.