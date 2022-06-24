В Греции регистрируется все больше и больше случаев дискриминации и агрессии в отношении россиян.
Об этом сообщил директор Четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, отметив, что эта страна больше не безопасна для российских граждан:
"Были случаи избиений, в том числе в отношении детей, и жертвы нуждались в лечении в больнице после нападений. Греческие банки часто поддерживают незаконные ограничительные меры Европейского Союза и блокируют счета россиян по национальным причинам".
Пилипсон утверждает, что российское диппредставительство в Греции ежедневно получает жалобы от россиян на нарушение их прав и интересов и передает информацию российским правоохранительным органам. Дипломат пояснил, что из-за сокращения дипломатического представительства возможности консульской поддержки были сильно ограничены, и официальные запросы часто оставались без ответа. Россиянам он порекомендовал "иметь это в виду" и "в случае чего" обращаться к местным правоохранителям.
По словам дипломата, дискриминация и агрессия были вызваны "непрекращающейся антироссийской риторикой греческих чиновников и распространением дезинформации о событиях на Украине в местных СМИ".
После начала российской спецоперации на Украине Греция как член ЕС присоединилась к санкциям против России:
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