Вассерман: у Украины нет шанса на независимость после взрыва в Новошахтинске

По мнению государственного и политического деятеля Анатолия Вассермана, взрыв на нефтезаводе в Новошахтинске Ростовской области в очередной раз продемонстрировал, что Украина не может быть суверенным государством.

"Украина доказывает принципиальную невозможность оставить независимым какой бы то ни было клочок её нынешней территории", — отмечает эксперт в беседе с rostovgazeta.ru.

Вассерман объяснил, что системы противовоздушной обороны никогда не станут абсолютно надежными. Единственным способом обеспечить безопасность российской территории является полное уничтожение Украины, подчеркнул он.

"Заодно и её нынешней "крыше" — США и Европейскому Союзу, будет неповадно устраивать нам новые пакости такого рода", — заявил Вассерман.