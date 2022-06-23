По мнению государственного и политического деятеля Анатолия Вассермана, взрыв на нефтезаводе в Новошахтинске Ростовской области в очередной раз продемонстрировал, что Украина не может быть суверенным государством.
"Украина доказывает принципиальную невозможность оставить независимым какой бы то ни было клочок её нынешней территории", — отмечает эксперт в беседе с rostovgazeta.ru.
Вассерман объяснил, что системы противовоздушной обороны никогда не станут абсолютно надежными. Единственным способом обеспечить безопасность российской территории является полное уничтожение Украины, подчеркнул он.
"Заодно и её нынешней "крыше" — США и Европейскому Союзу, будет неповадно устраивать нам новые пакости такого рода", — заявил Вассерман.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.