Ковитиди: Европе может дорого обойтись исправление "колоссальной ошибки" РФ

Настоящую ошибку Россия совершила много лет назад, а её исправление может дорого стоит всей Европе. Так прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Германия продолжит поддерживать Украину, пока президент России Владимир Путин не признает "колоссальную ошибку", сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По мнению политика, Россия совершила истинную "колоссальную ошибку", когда в лице СССР решила, что с Германией можно договариваться и дала согласие на снос Берлинской стены.

"Шольц хорошо понимает, что именно падение Берлинской стены, допущенное Советским Союзом, привело к объединению Германии. А согласие СССР на объединение Германии, было получено лишь после достижения договоренности о том, что НАТО не будет расширяться на Восток. Сегодня мы прекрасно видим, что эти договоренности в отношении России, как правопреемника СССР, грубо нарушены", — заявила политик в беседе с ФАН.

Она добавила, что объединённая Германия дала возможность всей Европе говорить с США по многим вопросам на равных именно с лёгкой руки России.