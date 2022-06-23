Медведев: Лидеры Европы ограничены дряблыми электоральными задачами

Замглавы Совбеза РФ и экс-президент страны Дмитрий Медведев высказался по теме своих иностранных коллег.

Он отметил, что давно общается с руководителями других стран и видит, как сильно упал уровень политиков Запада.

"Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер", — подчеркнул Медведев.

На смену политическому слою, который олицетворял мощный политический курс и целую эпоху, пришла чахлая поросль, пишет в аккаунте мессенджера экс-глава РФ.

Они может и могут сформулировать идею, дать точные указания, но они "не способны взять на себя ответственность".

"Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда", — пишет зам-руководителя Совета безопасности России.

Он подчёркивает также, что Драги — это не Берлускони, а Шольц — не Меркель.

"Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля "обиженной ливерной колбасой"? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке? Конечно, нет. Абсурд. Я уж не говорю о различных политических маргиналах. О патентованных русофобах, выплёвывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких, о безвестных ничтожных отставниках, которые пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства, типа хойсгенов и вершбоу", — заявил Медведев.

А проблема вырождения европолитики связана с тем, что она уже бледный бэк-вокал американских солистов и, увы, просветлений не предвидится.

"Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук? Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами", — подытожил политик.