Володин посоветовал ЕС "снизить градус в своих головах", а не в домах европейцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и посоветовал "снизить градус" в голове. Ранее глава ЕК призвала европейцев экономить топливо и электричество.

Дер Ляйен посоветовала гражданам ЕС понизить в домах температуру на два градуса, чтобы заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".

"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле", — заявил Володин. — Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах".

Как подчеркнул Володин, от подобных заявлений страдают исключительно граждане Евросоюза.