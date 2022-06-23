Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и посоветовал "снизить градус" в голове. Ранее глава ЕК призвала европейцев экономить топливо и электричество.
Дер Ляйен посоветовала гражданам ЕС понизить в домах температуру на два градуса, чтобы заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".
"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле", — заявил Володин. — Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах".
Как подчеркнул Володин, от подобных заявлений страдают исключительно граждане Евросоюза.
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