Хазин: ситуация с блокадой Калининграда может тихо сойти на нет

Экономист Михаил Хазин объяснил, к чему придёт ситуация с блокадой Калининграда со стороны Литвы.

"Пока бы не стал спешить с выводами. Дело в том, что Литва кричит, что это требование Брюсселя. Насколько я понимаю, сейчас Боррель — буквально вчера — сказал, что никаких требований ЕС по этому поводу нет. Я не исключаю, что вся эта история тихо сойдет на нет", — цитирует эксперта "Украина.ру".

Сегодня в ЕС идет схватка нескольких сил. И если Вашингтон просто душит Брюссель экономически, занимаясь перекачкой капиталов из Европейского Союза в США, то Лондон ведёт дело к жёсткому его развалу.

Связано это с тем, что британские проблемы из-за кризиса требуют создания валютной зоны на основе фунта стерлингов. Но это возможно лишь на части территории нынешнего ЕС. Поэтому Лондон постоянно создаёт Берлину проблемы, к примеру, формирует антигерманский блок из Польши, Прибалтики и тех, кого удастся уговорить.

"Но существует версия, что Польша очень хочет захватить Западную Украину. Чтобы предотвратить этот сценарий, на территории Белоруссии есть довольно большая группа войск — белорусских и российских. Не исключено, что вся история с Сувалкским коридором, и соответственно, доступом в Калининград, связана с тем, чтобы отвлечь внимание РФ от юго-западного ответвления на северо-западное. Я не стал бы излишне эту ситуацию драматизировать. Мне кажется, что она будет разрешена в ближайшие дни без серьёзных последствий", — подытожил Хазин.