Политолог Носович: Литва может потерять независимость из-за блокады Калининграда

Частичная транспортная блокада Калининграда Литвой вызвала ажиотаж. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия жёстко ответить на эти шаги.

"Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы", — сообщил Патрушев на совещании в Калининграде.

Последствий данного решения Литвы может быть сразу несколько, считает политолог, главный редактор в Rubaltil. ru Александр Носович. В беседе с корреспондентом Pravda.Ru он обозначил три варианта развития событий:

"Если располагать их по группам, то это экономические, политические и военные последствия".

Проще всего России ударить в ответ по экономике Литвы, считает Носович. Россия может запретить транзит между Польшей и Литвой через свою территорию. Странам выгоднее транспортировать не напрямую, а через РФ, через калининградскую железную дорогу. Кроме того, Москва может запретить "переобувать" поезда с узкой колеи на широкую и наоборот. Данная мера уже обсуждается.

Что касается политических мер, то здесь может быть два сценария. Первый — это пересмотр границ страны. Россия подписала с Литвой пограничный договор в 2003 году в обмен на гарантии того, что Вильнюс обеспечивает бесперебойный транзит пассажиров и товаров в Калининградскую область.

"Если Литва свои обязательства нарушает, то, соответственно, Россия имеет все основания разорвать этот пограничный договор и пересмотреть границы Литовской Республики", — комментирует политолог.

Вторая мера может оказаться ещё более жёсткой — это пересмотр решения Государственного Совета СССР о независимости прибалтийских республик, об их выходе из состава СССР.

"Это тоже возможно, потому что с юридической точки зрения решение Горбачева от 5 сентября 1991 года оформлено неправильно. Государственный Совет не имел право на принятие подобных решений. Это неконституционный орган. Соответственно, Россия может поставить вопрос о приостановке действия решения о независимости Литвы", — сообщил Носович.

О военных мерах говорить рано, считает политолог, так как о полной блокаде Калининграда речь на данный момент не идёт.

С 18 июня Вильнюс запретил транзит санкционных товаров через Калининград. Это порядка 40-50% от всей номенклатуры грузов, эмбарго на них могут привести к краху экономики в регионе.