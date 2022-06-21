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Политолог Носович: Литва может потерять независимость из-за блокады Калининграда

Политика

Частичная транспортная блокада Калининграда Литвой вызвала ажиотаж. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия жёстко ответить на эти шаги.

Политолог Носович: Литва может потерять независимость из-за блокады Калининграда

"Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы", — сообщил Патрушев на совещании в Калининграде.

Последствий данного решения Литвы может быть сразу несколько, считает политолог, главный редактор в Rubaltil. ru Александр Носович. В беседе с корреспондентом Pravda.Ru он обозначил три варианта развития событий:

"Если располагать их по группам, то это экономические, политические и военные последствия".

Проще всего России ударить в ответ по экономике Литвы, считает Носович. Россия может запретить транзит между Польшей и Литвой через свою территорию. Странам выгоднее транспортировать не напрямую, а через РФ, через калининградскую железную дорогу. Кроме того, Москва может запретить "переобувать" поезда с узкой колеи на широкую и наоборот. Данная мера уже обсуждается.

Что касается политических мер, то здесь может быть два сценария. Первый — это пересмотр границ страны. Россия подписала с Литвой пограничный договор в 2003 году в обмен на гарантии того, что Вильнюс обеспечивает бесперебойный транзит пассажиров и товаров в Калининградскую область.

"Если Литва свои обязательства нарушает, то, соответственно, Россия имеет все основания разорвать этот пограничный договор и пересмотреть границы Литовской Республики", — комментирует политолог.

Вторая мера может оказаться ещё более жёсткой — это пересмотр решения Государственного Совета СССР о независимости прибалтийских республик, об их выходе из состава СССР.

"Это тоже возможно, потому что с юридической точки зрения решение Горбачева от 5 сентября 1991 года оформлено неправильно. Государственный Совет не имел право на принятие подобных решений. Это неконституционный орган. Соответственно, Россия может поставить вопрос о приостановке действия решения о независимости Литвы", — сообщил Носович.

О военных мерах говорить рано, считает политолог, так как о полной блокаде Калининграда речь на данный момент не идёт.

С 18 июня Вильнюс запретил транзит санкционных товаров через Калининград. Это порядка 40-50% от всей номенклатуры грузов, эмбарго на них могут привести к краху экономики в регионе.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Олег Артюков
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