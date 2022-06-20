Мирошник: атака ВСУ на "Черноморнефтегаз" — акт государственного терроризма

Посол Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник заявил, что атака Вооружённых сил Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза" — акт государственного терроризма.

"Украина нанесла удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"! Что это, если не государственный терроризм? Это сознательное пробивание дна в расчете на совершенно определенную реакцию", — сообщил Мирошник.

В понедельник, 20 июня руководитель Крыма Сергей Аксёнов сказал, что ВСУ атаковали буровые платформы компании "Черноморнефтегаз", в результате чего пострадали люди, которые в этот момент работали на вышках. Там находились более 100 человек. Сейчас Минобороны России проводит операцию по спасению людей. Рисков для газоснабжения Крыма нет, отметил Аксёнов.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что эта атака развязала России руки для ответных ударов по центрам принятия решений в Киеве.