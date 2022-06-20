Россия пообещала ответить Литве за транспортную блокаду Калининграда

Россия примет меры по защите национальных интересов, если Литва откажется возобновлять грузовой транзит в Калининградскую область, сообщило МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство РФ обвинило Литву в нарушении международно-правовых обязательств. Речь идёт о Совместном заявлении РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной частью России от 2002 года.

"Расцениваем провокационные меры литовской стороны… как открыто враждебные", — отмечается в заявлении министерства.

Через поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене российский МИД выразил решительный протест действиям Вильнюса.

Ранее Литва уведомила руководство Калининградской железной дороги о том, что с 18 июня прекращает транзит товаров, которые попали под санкции ЕС. По словам губернатора региона Антона Алиханова, после решения Вильнюса дополнительная нагрузка легла на паромы, но они справляются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что литовские власти поступили незаконно и беспрецедентно. В течение нескольких дней будут объявлены ответные меры, пообещал он.