Затулин раскритиковал заявление Токаева про ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы участников ПМЭФ, назвал ДНР и ЛНР "квазигосударствами", которые Казахстан не признает.

Это заявление возмутило депутата ГД РФ Константина Затулина. В интервью радио "Говорит Москва" парламентарий напомнил Токаеву, что в его стране "много населённых пунктов с преимущественно русским населением имели слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном".

"Хотелось бы, чтобы в Астане не забывали, что с друзьями и партнёрами мы территориальных вопросов не поднимаем и споров не ведём. Со всеми остальными — как, например, с Украиной — всё возможно", — сказал Затулин, отметив, что "так называемые союзники по СНГ, по Евразийскому союзу и ОДКБ очень своеобразно понимают свои союзнические обязательства в отношении России". И пояснил: "как возле шведского стола": если что-то нравится — берут, если не нравится — не берут".