Кива: "Мы украинцы как будто прокляты"

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива отметил, что два лидера двух соседних стран кардинально отдличаются друг от друга.

Так он сравнил выступления Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Два человека, занимающие одинаковые должности и говорящие своим народам об одной и той же ситуации! Великий Правитель и жалкое жёманное существо — утопившее из-за своих комплексов целый народ в крови!" — пишет в аккаунте мессенджера экс-нардеп.

Он подчёркивает, что ему "украинцу стыдно и больно" за такого лидера Украины, а президентом России он просто гордится.

"Искренне по-доброму завидую вам русские! Вам бесконечно повезло, а мы украинцы как будто прокляты…" — подытожил Кива.