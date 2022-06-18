Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива отметил, что два лидера двух соседних стран кардинально отдличаются друг от друга.
Так он сравнил выступления Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Два человека, занимающие одинаковые должности и говорящие своим народам об одной и той же ситуации! Великий Правитель и жалкое жёманное существо — утопившее из-за своих комплексов целый народ в крови!" — пишет в аккаунте мессенджера экс-нардеп.
Он подчёркивает, что ему "украинцу стыдно и больно" за такого лидера Украины, а президентом России он просто гордится.
"Искренне по-доброму завидую вам русские! Вам бесконечно повезло, а мы украинцы как будто прокляты…" — подытожил Кива.
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