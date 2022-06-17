Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян после модераторства дискуссии с Владимиром Путиным на ПМЭФ сказала, что от президента исходила уверенность, имевшая психотерапевтическое воздействие.
Журналистка модерировала сессию в рамках заседания Форума.
"Для меня была важна не столько речь, сколько эмоция", — рассказала она.
Она удивилась, что чувствовала эмоции президента.
"Я почувствовала эту уверенность, и это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие", — подчеркнула Симоньян.
Такое же действие заявления главы страны оказали и на остальных россиян, отметила она.
"Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо", — подытожила журналистка.
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