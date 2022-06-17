Симоньян поделилась впечатлениями от Путина на ПМЭФ: уверен и спокоен

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян после модераторства дискуссии с Владимиром Путиным на ПМЭФ сказала, что от президента исходила уверенность, имевшая психотерапевтическое воздействие.

Журналистка модерировала сессию в рамках заседания Форума.

"Для меня была важна не столько речь, сколько эмоция", — рассказала она.

Она удивилась, что чувствовала эмоции президента.

"Я почувствовала эту уверенность, и это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие", — подчеркнула Симоньян.

Такое же действие заявления главы страны оказали и на остальных россиян, отметила она.

"Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо", — подытожила журналистка.