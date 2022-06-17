Политтехнолог Маркелов назвал фундаментальной речь Путина на ПМЭФ-2022

Политтехнолог Сергей Маркелов оценил для Pravda.Ru выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У политиков есть два вида политических речей. Когда хочется какую-то глубину задать, тогда берется одна политическая тема и прокачивается глубоко-глубоко, как нефтяная шахта. Здесь была речь фундаментальная. То есть нужно было обозначить не столько глубину, сколько широту происходящего. Поэтому речь была построена горизонтально, чтобы ответить всем запросам аудитории", — заявил Маркелов.

Он отметил, что Путин затронул международную, экономическую, региональную и другие повестки.

"Особенность встречи была такая, что нужно было сказать обо всём. Геополитически понятно была дана суммарная оценка происходящего, фундаментально была разделена специальная военная операция и глобальные проблемы стран Запада", — сказал собеседник издания.

Маркелов назвал речь российского лидера универсальной и оценил её, как удачную.

"Владимир Владимирович дал универсальную речь, в которой каждый должен был уловить то, что для него важно: западные политики — своё, дружественные нам западные страны — своё, внутрироссийский управленческий персонал — своё, простые люди — своё, предприниматели — своё. Я думаю, что речь удалась, она была сложна по конструкции.

Ранее журналист Райан Фейхи написал в статье для британской газеты Mirror, что Путин на ПМЭФ отправил Западу "леденящее душу" предупреждение: "ничего не будет так, как раньше".