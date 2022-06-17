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На Украине обвинили Киев в геноциде, а Запад в двойных стандартах

Политика

Все годы, которые Крымский полуостров находился под контролем Украины, киевский режим издевался над жителями и вёл политику геноцида, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

На Украине обвинили Киев в геноциде, а Запад в двойных стандартах

По его словам, Киев не стеснялся открыто притеснять крымчан, однако тогда Запад никак не реагировал и не заступился за людей.

"Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении них вели настоящую политику геноцида. Это в том числе водная и энергетическая блокада", — пояснил Рогов РИА Новости.

Рогов пояснил, что когда Киев прекратил поставки на полуостров питьевой воды, взорвал электроопоры и перекрыл Северо-Крымский канал, почему-то западные лидеры решили не реагировать.

"Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся", — резюмировал Рогов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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