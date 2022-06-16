Лавров: Россия ни на кого не нападала на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ни на кого не нападала на Украине, поскольку объектом нападок в этой стране стали русские.

"Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине… Я Вам еще раз говорю: у нас не было иного выхода", — сказал он в интервью "Би-би-си".

По словам министра, сейчас Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, чтобы уничтожать мирных жителей. То же самое происходило в 2014 году, когда в Киеве произошёл госпереворот, и украинские войска бомбили центр Луганска, а потом националисты сожгли в Одессе 50 человек.

"Кто-нибудь об этом вспоминает сейчас?" — задал Лавров риторический вопрос.

Ранее глава МИД отметил, что западное оружие уже продаётся на украинском чёрном рынке. В частности, там торгуют американскими переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin и Stinger, добавил министр.