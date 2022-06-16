Воробьёв и Пушилин подписали соглашение о развитии внешнеэкономических связей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей. Стороны приложат все усилия, чтобы восстановить инфраструктуру и реализовать проекты на территории Новоазовского и Тельмановского районов ДНР.

Воробьёв отметил, что основной задачей является восстановление школ, социальных объектов и дорог. Губернатор подчеркнул, что заключение договора является "формализацией", поскольку регионы сотрудничают уже давно на постоянной основе.

"Дорожная карта составлена, утверждена, задач достаточно много. Они непростые, но, судя по тому, как всё развивается, всё будет в соответствующем качестве", — цитирует слова Пушилина Телеканал "360".