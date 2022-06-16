Лаврентьев: Россия не собирается воевать с Турцией в Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия не планирует воевать с Турцией и протурецкими группировками в Сирии, однако Москва попытается убедить Анкару в нецелесообразности проведения сирийской спецоперации.

"Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений", — заявил Лаврентьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, Россия попытается убедить Анкару отказаться от проведения спецоперации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что армия страны может начать военную операцию на севере Сирии против курдско-арабских формирований "Сирийских демократических сил".