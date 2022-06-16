Глава МИД РФ Лавров: "Из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из Молдавии пытаются сделать вторую Украину.

"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину", — сказал Лавров в интервью НТВ.

Также Лавров высказался по поводу членства Украины в ЕС. Если Брюссель предоставит Киеву дорожную карту для подготовки к вступлению в Евросоюз, то это будет свидетельствовать об отказе ЕС от своих принципов ради геополитических интересов.

В среду, 15 июня постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов предупредил о планах Киева сформировать приднестровский фронт. В этом случае Молдавия лишится государственности, считает дипломат.

Ранее политолог Сергей Лавренов в беседе с Pravda. Ru сказал, что Запад может планировать присоединение Молдавии к Румынии и НАТО.