Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из Молдавии пытаются сделать вторую Украину.
"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину", — сказал Лавров в интервью НТВ.
Также Лавров высказался по поводу членства Украины в ЕС. Если Брюссель предоставит Киеву дорожную карту для подготовки к вступлению в Евросоюз, то это будет свидетельствовать об отказе ЕС от своих принципов ради геополитических интересов.
В среду, 15 июня постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов предупредил о планах Киева сформировать приднестровский фронт. В этом случае Молдавия лишится государственности, считает дипломат.
Ранее политолог Сергей Лавренов в беседе с Pravda. Ru сказал, что Запад может планировать присоединение Молдавии к Румынии и НАТО.
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