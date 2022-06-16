Песков: встреча Путина и Байдена в обозримом будущем невозможна

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в обозримом будущем встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина вряд ли возможна.

"Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен и вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя справедливости ради нужно признать, что международные дела — это субстанция, где иногда всё-таки прагматичный подход начинает довлеть и тенденции иногда достаточно быстро меняются, будем смотреть, как оно будет развиваться, но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится", — сказал он по телефону изданию РИА Новости.

По словам Пескова, Вашингтон должен понять, что РФ не хочет быть ничьим вассалом, а применение антироссийских санкций и война в любых её проявлениях с Москвой не имеет шанса на успех.

"Сейчас нужно, чтобы Соединённые Штаты поняли, что воевать с нами экономически, дипломатически и политически дело бесперспективное. Пытаться задушить нас различными санкциями — это тоже те усилия, которые обречены на провал", — отметил он.

Ранее спикер российского президента заявил, что антироссийские санкции создают экономические проблемы как для РФ, так и для стран, которые их вводят.