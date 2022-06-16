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Политика

Вашингтон затягивает конфликт на Украине и "продлевает её беды", поставляя всё новое и новое оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Соединённые Штаты Америки лишь ещё больше усугубляют положение Незалежной.

"США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины", — пояснил представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала слова Пескова о том, что Западу не удалось "задушить" Россию санкциями. Все ограничения против российской стороны обернулись против стран, которые их вводили. Особенно это отразилось на экономике США.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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