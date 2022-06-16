Пушков: санкции США не заставили Москву изменить политику

США просчитались, вводя повальные санкции против России, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, рестрикции стали триггером ухудшения экономического положения Штатов, но не смогли повлиять на политику Москвы.

Кроме того, неэффективно санкции сработали и в отношении российской экономики.

"США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику", — пояснил сенатор.

По словам Пушкова, вероятно, в погоне за тем, чтобы нанести удар по российской стороне, Вашингтон и ЕС плохо просчитали эффект от санкционной политики. Это привело к тому, что рестрикции повлияли негативно больше на самих инициаторов.