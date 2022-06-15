Активисты выразили протест США и НАТО акцией у посольства Молдавии в Москве

15 июня в Москве у здания посольства Молдавии прошла патриотическая акция "Руки прочь от Приднестровья!". Общественные активисты выразили протест агрессивной политике НАТО и Соединённых Штатов, которые втягивают Молдавию в очередной конфликт в Приднестровье.

Мероприятие вызвано обострением эскалации в регионе, антироссийской риторикой властей Молдавии, нарушением свободы слова, запретом ношения георгиевских лент, "усилением влияния Румынии и стран НАТО на принятие политических решений Кишинёвом, направленных на разрушение отношений с Россией", передаёт Общественная Служба Новостей.

Акция началась в 15:00, люди пришли с плакатами, на которых значились лозунги: "Молдоване — не идите на поводу у США и Румынии!", "Молдавский народ — одумайтесь!", "Правительству Молдавии выгодно обнищание населения!". Активисты раздавали прохожим листовки, спортсмены и певцы поддержали патриотическую акцию.