Андрей Ваджра: Украина объединится с Россией после окончания СВО

Политический аналитик Андрей Ваджра полагает, если украинская государственность будет существовать, то её политику продолжит контролировать Запад. Россия может сократить украинскую территорию, однако в подконтрольных западным странам регионах будет царить русофобия. По его мнению, военная спецоперация (СВО) на Украине может быть завершена только после того, как Незалежная исчезнет как государство.

"В конце концов, мы получим конгломерат народных республик, который, естественно, будет контролироваться Россией. А потом, по мере готовности, всё это постепенно будет уходить в состав РФ", — отмечает Ваджра в беседе с "МК".

Аналитик убеждён, что объединение Украины с Россией будет самым правильным вариантом решения проблемы киевского режима.