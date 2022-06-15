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Посол Антонов: заявления США о поставках Киеву РЗСО — готовность к эскалации

Политика

Возможные поставки Пентагоном дальнобойных ракетных комплексов Киеву демонстрируют, что в США готовы к дальнейшей эскалации, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, если Украина получит РСЗО HIMARS, это не поможет мирному урегулированию конфликта.

Посол Антонов: заявления США о поставках Киеву РЗСО — готовность к эскалации

Как подчеркнул Антонов, подобные заявления вызывают беспокойство.

"Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", — пояснил посол.

Как подчеркнул Антонов, Вашингтон не берёт в расчёт, что при помощи западного оружия националисты убивают мирных людей. И можно только "ужаснуться" последствиям, если США направят Киеву дальнобойные комплексы.

"В ходе многодневных обстрелов столицы ДНР гибнут мирные жители, снаряды попадают по роддому, городскому рынку и спальным районам. Там даже близко нет скоплений российских военных сил и средств", — резюмировал посол.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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