Посол Антонов: заявления США о поставках Киеву РЗСО — готовность к эскалации

Возможные поставки Пентагоном дальнобойных ракетных комплексов Киеву демонстрируют, что в США готовы к дальнейшей эскалации, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, если Украина получит РСЗО HIMARS, это не поможет мирному урегулированию конфликта.

Как подчеркнул Антонов, подобные заявления вызывают беспокойство.

"Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", — пояснил посол.

Как подчеркнул Антонов, Вашингтон не берёт в расчёт, что при помощи западного оружия националисты убивают мирных людей. И можно только "ужаснуться" последствиям, если США направят Киеву дальнобойные комплексы.

"В ходе многодневных обстрелов столицы ДНР гибнут мирные жители, снаряды попадают по роддому, городскому рынку и спальным районам. Там даже близко нет скоплений российских военных сил и средств", — резюмировал посол.