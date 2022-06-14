Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия госизмены

В Государственной Думе РФ 14 июня в первом чтении приняты поправки по вопросам национальной безопасности.

Так, участие в вооружённом конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России будет наказываться тюремным сроком до 20 лет и штрафом в 500 тыс. рублей.

Также были приняты поправки:

За сотрудничество с иностранными спецслужбами (сбор информации и сведений используемых против Вооружённых сил РФ) и поддержание контакта с ними против интересов России — до 8 лет тюрьмы и 1 млн рублей штрафа.

За призывы к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства — до 4 лет тюрьмы и различные штрафы.

За аналогичные призывы при помощи СМИ и Сети интернет — до 5 лет тюрьмы.

За вербовку, обучение и использование наёмников в вооружённом конфликте против России до 18 лет тюрьмы. В случае, если в наёмничество вовлекаются несовершеннолетние — до 20 лет тюрьмы.