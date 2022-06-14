Песков: новое назначение Поклонской соответствовало её пожеланиям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая должность Натальи Поклонской, которая 14 июня была назначена советником генпрокурора РФ Игоря Краснова, отвечает её пожеланиям.

"Это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской", — так Песков ответил на вопрос о том, почему Поклонская получила именно эту должность.

В понедельник, 13 июня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества, которую она занимала с начала февраля. До этого бывший прокурор республики Крым несколько месяцев занимала пост посла РФ в Кабо-Верде.

По словам Поклонской, с сегодняшнего дня она прекращает вести социальные сети.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала новое назначение Поклонской "политическим бартером": экс-прокурор Крыма согласилась не вести соцсети, где нередко публиковала посты с критикой действий Кремля, а взамен получила любимую должность.