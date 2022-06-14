Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая должность Натальи Поклонской, которая 14 июня была назначена советником генпрокурора РФ Игоря Краснова, отвечает её пожеланиям.
"Это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской", — так Песков ответил на вопрос о том, почему Поклонская получила именно эту должность.
В понедельник, 13 июня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества, которую она занимала с начала февраля. До этого бывший прокурор республики Крым несколько месяцев занимала пост посла РФ в Кабо-Верде.
По словам Поклонской, с сегодняшнего дня она прекращает вести социальные сети.
Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала новое назначение Поклонской "политическим бартером": экс-прокурор Крыма согласилась не вести соцсети, где нередко публиковала посты с критикой действий Кремля, а взамен получила любимую должность.
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