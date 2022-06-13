Наталья Поклонская заявила, что Владимир Путин освободил ее от должности замглавы Россотрудничества "в связи с (моим) переходом на другую работу".
Ранее в соцмедиа обсуждалось, что такая отставка могла быть связана с заявлениями Поклонской о тактическом знаке Z, ставшим символом СВО на Украине "Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины".
Блогеры вспомнили - Поклонская заявляла в интервью, что с момента начала СВО она не может радоваться. "Я даже день рожденья [не отмечала] ... я не могу ничего отмечать в этот период времени. Ни годовщины, ни дни рождения, ни какие-то другие радостные события. Я не могу радоваться" - рассказывала она.
При этом источники Pravda.ru среди лиц, принимающих управленческие решения по развитию освобожденных территорий экс-Украины (Донбасской, Луганской, Запорожской и Херсонской областей) заявили - Наталья Поклонская перейдет на работу в Новороссию.
"Наталья Владимировна (Поклонская) действительно перейдет на новое место службы, с высокой вероятностью оно будет на освобожденных территориях бывшей Украины. Какое именно? Узнаете позже"- сообщили они.
По мнению экспертов, Наталья Поклонская действительно может стать на освобожденных территориях, которые позже планируется принять в состав РФ (по итогам референдумов):
При этом в соцмедиа шутят, что (после освобождения от ВСУ и националистов) Николаевской области Наталья Поклонская "может возглавить область имени своего любимого царя" (в реальности область названа в честь Николая Чудотворца).
Таким образом комментаторы намекают на известную всей России (а по мнению некоторых - даже болезненную) любовь экс-чиновницы к императору Николаю I.
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