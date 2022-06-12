Спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал евродепутату и экс-главе МИД Польши Радославу Сикорскому обследоваться у психиатра.
Председатель ГД РФ сделал такое заявление после высказываний поляка о том, что ЕС должен передать Киеву ядерные боеголовки.
"С таким депутатом европейцы столкнутся с еще более серьёзными проблемами, чем те, с которыми они уже сталкиваются сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис)”, — пишет в мессенджере спикер парламента РФ.
Володин подчеркнул, что Сикорский "провоцирует ядерный конфликт в Европе”.
"Он не принимает во внимание будущее Украины или Польши. Если его предложения будут реализованы, эти страны перестанут существовать, Европа перестанет существовать. Ему нужно пройти обследование у психиатра, сдать свою миссию и сидеть дома под присмотром”, — отметил председатель Государственной Думы.
По его словам, "из-за таких людей, как Сикорский", нужно "не только освободить Украину от нацидеологии, но и демилитаризировать её".
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