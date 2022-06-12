Володин об экс-главе МИД Польши: "Ему надо обследоваться у психиатра"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал евродепутату и экс-главе МИД Польши Радославу Сикорскому обследоваться у психиатра.

Председатель ГД РФ сделал такое заявление после высказываний поляка о том, что ЕС должен передать Киеву ядерные боеголовки.

"С таким депутатом европейцы столкнутся с еще более серьёзными проблемами, чем те, с которыми они уже сталкиваются сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис)”, — пишет в мессенджере спикер парламента РФ.

Володин подчеркнул, что Сикорский "провоцирует ядерный конфликт в Европе”.

"Он не принимает во внимание будущее Украины или Польши. Если его предложения будут реализованы, эти страны перестанут существовать, Европа перестанет существовать. Ему нужно пройти обследование у психиатра, сдать свою миссию и сидеть дома под присмотром”, — отметил председатель Государственной Думы.

По его словам, "из-за таких людей, как Сикорский", нужно "не только освободить Украину от нацидеологии, но и демилитаризировать её".