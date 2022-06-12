Володин: "Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин незамедлительно отреагировал на слова депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад вправе подарить Украине ядерное оружие. По его мнению, эта провокация может плохо закончиться для всей Европы.

"С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьёзные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы", — написал Володин в Telegram-канале.

Володин также посоветовал Сикорскому провериться у психиатра, а затем, сдав мандат, остаться дома под присмотром медиков. Тем более, считает Володин, из-за таких личностей, как польский депутат, так важно обеспечить Украине безъядерный статус.